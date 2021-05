La Puglia respira: crollo dei contagi in sette giorni. Oggi tasso di positività al 5,18%. A Taranto un solo caso in 24 ore

Una buona notizia per il primo giorno di zona gialla in Puglia. Nella settimana appena trascorsa i contagi Covid sul territorio regionale sono calati del 22% rispetto a sette giorni prima, con una media di 845 nuovi positivi al giorno.

I dati di giornata

Oggi, su 4.769 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 247 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 18 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 47 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto,1 caso di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività è al 5,18%.

Sono stati registrati 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.322.283 test; 193.345 sono i pazienti guariti (+1.099 su ieri); 43.461 sono i casi attualmente positivi (-877 sul giorno precedente).

Il bilancio della pandemia

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.934 così suddivisi:

92.542 nella Provincia di Bari;

24.148 nella Provincia di Bat;

18.383 nella Provincia di Brindisi;

43.701 nella Provincia di Foggia;

24.933 nella Provincia di Lecce;

38.076 nella Provincia di Taranto;

776 attribuiti a residenti fuori regione;

375 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

