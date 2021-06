Puglia, nuovo calo: 123 casi. Crollo dei positivi

Dopo il lieve incremento di ieri, oggi sono di nuovo in calo i nuovi casi di Covid 19 in Puglia a fronte di una lieve diminuzione dei test. Stabile il numero dei decessi. In decisa crescita i nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi crollano. Continua la discesa dei pazienti ricoverati. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

I numeri di oggi

Su 6.405 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 123 contagi: 23 in provincia di Bari, 33 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 14 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri erano 185 casi su 6996 test. Sono stati registrati 8 decessi: 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Anche ieri i morti erano 8. In tutto hanno perso la vita 6.578 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.555.492 test. Sono 230.425 i pazienti guariti mentre ieri erano 228.669 (+1.756). I casi attualmente positivi sono 14.877 mentre ieri erano 16.518 (-1.641). I pazienti ricoverati sono 332 mentre ieri erano 357 (-25). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 251.880, così suddivisi: 94.834 nella provincia di Bari; 25.458 nella provincia di Bat; 19.543 nella provincia di Brindisi; 44.973 nella provincia di Foggia; 26.731 nella provincia di Lecce; 39.173 nella provincia di Taranto; 801 attribuiti a residenti fuori regione; 367 provincia di residenza non nota