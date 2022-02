Puglia, 5.146 nuovi casi e 4 decessi

Sono 5.146 i nuovi casi di contagi da coronavirus in Puglia, il 12,6% dei 40.801 test giornalieri registrati. Le vittime sono quattro mentre delle 105.942 persone attualmente positive, 751 sono ricoverate in area non critica e 70 in terapia intensiva.

Dati in calo rispetto a ieri

Tutti i dati sono in calo rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 13,3%, le vittime erano state 23. In aumento solo il dato delle terapie intensive: ieri erano ricoverate 66 persone.

Bari e Lecce province più colpite

La province più colpite dal contagio sono quella di Bari con 1.447 nuovi positivi; Lecce (1.317); Foggia (740) e Taranto con 652. Nel Brindisino ce ne sono 518 e 408 nella Bat. Sono 42 i residenti fuori regione e 22 in provincia non ancora definita.