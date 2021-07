Puglia, casi raddoppiati rispetto a ieri. Un decesso, stabili i ricoveri

Raddoppiano i casi di Covid in Puglia 6.702 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 81 casi positivi. La provincia di Lecce resta la più colpita, seguita da quella di Foggia.

I nuovi casi sono così suddivisi: 16 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 23 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. È stato registrato 1 decesso in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.773.928 test. 245.768 sono i pazienti guariti. 1.699 sono i casi attualmente positivi.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Puglia, l'Rt risale. Timori per un ritorno in giallo LA CAMPAGNA VACCINALE Vaccini, più di un milione di pugliesi ancora in attesa. Nel...





Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.126, così suddivisi: