Puglia, 46 nuovi casi e nessun decesso. Stabili i ricoverati

Resta sostanzialmente stabile il dato del contagio nel bollettino epidemiologico di oggi in Puglia dove sono stati registrati 46 casi su 6.156 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dello 0,7%. I nuovi positivi sono 12 in provincia di Lecce, che resta da giorni la provincia più colpita, 10 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 3 in provincia di Taranto. Non è stato registrato alcun decesso.

I dati dall'inizio dell'emergenza

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.767.226 test e sono 1.641 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.045 e sono 245.746 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.045, così suddivisi: