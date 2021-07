Puglia, 34 nuovi casi. Un terzo a Lecce

Prosegue la decrescita del contagio in Puglia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.011 test per l'infezione da Covid e sono stati registrati 34 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono i numeri del bollettino epidemiologico regionale.

Nessun decesso, stabili i ricoveri

Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.737.033 test. 245.020 sono i pazienti guariti. 2.127 sono i casi attualmente positivi. 245.020 sono i pazienti guariti e 2.127 sono i casi attualmente positivi dei quali 2.040 sono seguiti a casa e 87 sono ricoverati.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.797 così suddivisi: