Puglia, l'estate spegne il Covid: nessun morto, i nuovi contagi sono 53. Nel Salento somministrato più di mezzo milione di vaccini

Su 5968 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 43 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.688.193 test; 244.093 sono i pazienti guariti; 2.689 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.424 così suddivisi:

95.208 nella provincia di Bari;

25.592 nella provincia di Bat;

19.821 nella provincia di Brindisi;

45.166 nella provincia di Foggia;

26.968 nella provincia di Lecce;

39.488 nella provincia di Taranto;

814 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/lKO55

Il dossier della Asl per il Salento

Nel Salento sono 172 gli attualmente positivi, secondo il report settimanale predisposto dall'Unità di Epidemiologia e Statistica diretta dal dottor Fabrizio Quarta. Il report evidenzia la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei degenti, dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l'incidenza settimanale per 100mila abitanti. Registra anche il numero dei cittadini residenti vaccinati, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età.

Leggi il documento integrale: Report_02.07.2021_02174508.pdf

Sono 665.071 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti nel territorio di competenza della Asl di Lecce. Di questi, 414.418 prime dosi, 229.830 seconde dosi e 20.823 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 10.200 sono state somministrate nella fascia 12-19; 27.301 nella fascia 20-29: 40.284 nella fascia 30-39; 89.253 nella fascia 40-49; 122.206 nella fascia 50-59; 132.340 nella fascia 60-69; 131.611 nella fascia 70-79; 91.380 nella fascia 80-89; 20.496 negli over 90.