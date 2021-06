Bollettino Covid: 92 contagi e un morto in Puglia nelle ultime 24 ore

Su 8.033 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 92 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

APPROFONDIMENTI TARANTO Il Covid galoppa nel carcere di Taranto: 45 contagiati. «A... IL CORONAVIRUS Variante delta, tre mosse per fermare l'avanzata del virus... LA DECISIONE Mascherine all'aperto, il Cts: via anche dal 28 giugno. Ma... VACCINI Più di 3 milioni di dosi somministrate in Puglia. Attesa...

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.627.487 test; 252.974 sono i pazienti guariti; 7063 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 239.301 così suddivisi:

95.101 nella provincia di Bari;

25.568 nella provincia di Bat;

19.743 nella provincia di Brindisi;

45.130 nella provincia di Foggia;

26.888 nella provincia di Lecce;

39.367 nella provincia di Taranto;

808 attribuiti a residenti fuori regione;

369 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/3Rz92

Attenzione alta, da parte della Regione, sui focolai di variante delta registrati nelle varie province pugliesi. Si punta a tracciamento rapido e isolamento dei cluster, per impedire il diffondersi del virus mutato, più resistente ai vaccini.