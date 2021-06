Covid, in Puglia 19 contagi e 4 morti: gli attualmente positivi sono 8.420

Su 4.356 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 19 casi positivi: 1 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un caso già registrato nella provincia BAT è stato riclassificato e riattribuito.

Sono stati registrati 4 decessi: 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.619.454 test; 237.853 sono i pazienti guariti; 8.420 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.882 così suddivisi:

95.077 nella provincia di Bari;

25.563 nella provincia di Bat;

19.723 nella provincia di Brindisi;

45.119 nella provincia di Foggia;

26.875 nella provincia di Lecce;

39.349 nella provincia di Taranto;

806 attribuiti a residenti fuori regione;

370 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/UeTkO