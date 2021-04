Covid, in Puglia altra giornata nera: 51 morti (13 a Lecce, 12 a Taranto) e 1.974 nuovi positivi. Risale il tasso di positività

Su 14.895 tamponi per l'infezione da Covid-19 effettuati oggi in Puglia, sono stati registrati 1.974 casi positivi con una incidenza del 13,25% (ieri era dell'8%). Nel dettaglio 809 in provincia di Bari, 194 in provincia di Brindisi, 249 nella provincia BAT, 198 in provincia di Foggia, 197 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 51 decessi (ieri erano 43): 14 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto (qui il bollettino completo).

Il quadro generale

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.963.363 test; 149.726 sono i pazienti guariti; 50.755 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri diminuiscono a quota 2.276 (21 in meno di ieri). Aumenta, anche se di poco, il numero dei pugliesi attualmente positivi, ora 50.755 (+26 sul giorno precedente) ma aumenta di molto - +1.897 unità - anche il numero dei guariti, passando dai 147.829 di ieri ai 149.726 odierni.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 205.576 così suddivisi: