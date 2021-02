Covid, il Puglia 22 morti e 345 positivi. Positivi l'11,6% dei test. Cala l'occupazione dei posti in terapia intensiva

Su soli 2.971 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 345 casi positivi, con un tasso di positività pari all'11,6%. I decessi sono invece 22. I nuovi casi infetti sono così distribuiti: 115 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 95 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 53 in provincia di Taranto, 2 casi di residenza non nota, 1 caso di residente fuori regione. I 22 morti sono così registrati: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test. 91.416 sono i pazienti guariti. 40.464 sono i casi attualmente positivi.

AGENAS, CALA OCCUPAZIONE POSTI LETTO INTENSIVA PUGLIA

Cala ancora l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva di pazienti Covid in Puglia, passando dal 29 al 28%, sotto di due punti rispetto alla soglia critica. Ad evidenziarlo il monitoraggio di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, effettuato ieri 14 febbraio. Anche nell'area di Medicina Covid (malattie infettive, pneumologia, medicina interna) si abbassa la percentuale di occupazione, era al 40% il 12 febbraio adesso è al 38%, al di sotto della soglia critica fissata al 40% dal ministero della Salute.

