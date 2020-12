Covid, altri 749 contagi e 34 morti in Puglia. Bari, Bat e Taranto le province con il più alto numero di nuovi casi. Si dimezza il rapporto tra positivi e tamponi

Su 9.668 test per l'infezione da Covid-19, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 749 casi positivi: 287 in provincia di Bari, 74 in provincia di Brindisi, 126 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 106 in provincia di Taranto, 10 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota (qui il bollettino completo).

Sono stati registrati 34 decessi: 11 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Si dimezza il rapporto/positivi, oggi sceso a 7,75% (meno di otto nuovi casi ogni cento tamponi, il dato più basso dal 21 ottobre a oggi); ieri era a quota 15,5%. Cala il numero dei pazienti trattati a domicilio, quello dei ricoverati e anche quello degli attualmente positivi, oggi sceso a 52.833.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.022.357 test; 32.572 sono i pazienti guariti; 52.833 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.833, così suddivisi:

33.847 nella provincia di Bari;

10.086 nella provincia di Bat;

6.355 nella provincia di Brindisi;

19.462 nella provincia di Foggia;

6.840 nella provincia di Lecce;

10.642 nella provincia di Taranto;

511 attribuiti a residenti fuori regione;

90 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 16:00

