Covid, altri 1.327 contagi in un giorno: positivo un tampone su 5. Il numero più elevato di casi nelle province di Bari, Foggia e Taranto

Su 6677 tamponi per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.327 casi positivi nelle ultime 24 ore. Il 20% dei test fatti, quindi, è risultato positivo. Va detto, però, che il numero dei tamponi è ridotto rispetto a quello dei giorni scorsi.

Dei 1327 casi positivi, 403 sono stati accertati in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 116 nella proviierincia BAT, 397 in provincia di Foggia, 151 in provincia di Lecce,197 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati 32 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 719.303 test; 10.975 sono i pazienti guariti; 31.352 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 43.507, così suddivisi:

16.892 nella provincia di Bari;

4.833 nella provincia di Bat;

2.995 nella provincia di Brindisi;

10.168 nella provincia di Foggia;

3.388 nella provincia di Lecce;

4.920 nella provincia di Taranto;

306 attribuiti a residenti fuori regione,

5 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 22.11.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/r1vwy

