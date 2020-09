Altri 76 casi positivi al Coronavirus in Puglia: 37 contagiati dopo una festa in famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corre verso l'autunno, il contagio da Covid-19 , che oggi in Puglia segna altri 76 nuovi casi di positività. Lo rende noto la Regione nel giornaliero bollettino epidemiologico. Sono stati registrati 4.131 test e i 76 casi positivi sono così suddivisi: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia Bat, 37 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.Circa la metà dei casi registrati in provincia di Foggia è riconducibile a un festa svoltasi in una famiglia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 404.787 test; 4.622 sono i pazienti guariti; 2.433 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.687, così suddivisi:3002 nella provincia di Bari;664 nella provincia di Bat;773 nella provincia di Brindisi;1854 nella provincia di Foggia;795 nella provincia di Lecce;538 nella provincia di Taranto;59 attribuiti a residenti fuori regione;2 provincia di residenza non nota.