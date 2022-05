Covid, 2.085 nuovi casi e otto vittime. Cala la pressione sugli ospedali

Scende la curva dei contagi nelle ultime 24 ore in Puglia e scende il numero degli attualmente positivi: 101.626, 727 casi ogni 100mila abitanti all'1 maggio (incidenza settimanale, calcolata sul totale dei casi registrati e numero di cittadini). Scende anche la percentuale di occupazione dei posti letto. Otto invece i decessi da covid.

I numeri del bollettino

In Puglia nelle ultime 24 ore ci sono stati otto morti per coronavirus e 2.085 nuovi casi, il 13,8% dei 15.066 test giornalieri registrati. Delle 101.626 persone attualmente positive, 530 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 525) e 26 in terapia intensiva senza variazione rispetto a ieri. Nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari: 765; Bat: 128; Brindisi: 227; Foggia: 259; Lecce: 456; Taranto: 234; i residenti fuori regione sono 9 e 7 di provincia in definizione.

La pressione sugli ospedali

Nell'ultima settimana il tasso di occupazione da parte dei pazienti Covid dei posti letto nelle terapie pugliesi è calato dal 7 al 5%, allineandosi quasi alla media nazionale, che è pari al 4%. È quanto rileva il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Anche nei reparti di Medicina Covid il tasso di occupazione è in calo, è passato dal 18 al 15%, sopra la media nazionale di tre punti percentuali.

