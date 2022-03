Covid, 6.464 nuovi casi e 4 decessi in Puglia. Positività al 20,5%

Covid, superata la soglia dei 100mila positivi in Puglia. In base ai numeri del bollettino di oggi - 20 marzo 2022 - i pugliesi attualmente positivi sono saliti a 102.486.

I numeri

Altri 6.464 nuovi casi sono stati registrati in Puglia su un totale di 31.485 test giornalieri con un tasso di infezione pari al 20,5%. Quattro le persone decedute.

La suddivisione per province



Provincia di Bari: 1.850

Provincia di Bat: 411

Provincia di Brindisi: 590

Provincia di Foggia: 731

Provincia di Lecce: 2.139

Provincia di Taranto: 678

Residenti fuori regione: 49

Provincia in definizione: 16

Gli oltre 6mila positivi di oggi fanno salire a 102.486 il totale dei contagiati in Puglia. Di questi 562 le persone ricoverate in area non critica, mentre scende il numero dei ricoverate in terapia intensiva, fermo a 27.