Covid, giù i contagi: 862 i nuovi casi in Puglia. Cinque i morti

Scende la curva dei contagi, ma in Puglia il covid fa registrare altri cinque morti. Sono 862 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ore in Puglia su 9.284 test eseguiti, pari al 9,3%. Cinque le persone morte.

Sono 25.401 le persone attualmente positive, 246 quelle ricoverate in area non critica, 15 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 253, Bat 80, Brindisi 74, Foggia 145, Lecce 182, Taranto 113, residenti fuori regione 6, in Provincia in definizione 9.

La pandemia in Italia

Sono 15.082 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 22.527 di ieri, per un totale di 17.505.973 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 27, contro i 47 di ieri, per un totale di 166.949 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 123.699, contro i 188.996 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi al 12,2 per cento, contro l'11,9 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 641.427. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 218, dato stabile rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 4.411, 31 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 15.938, per un totale di 16.697.597 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lazio (2.028), Lombardia (1.856) ed Emilia-Romagna (1.627).