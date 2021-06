Tre decessi e l'1,5% dei tamponi positivo: così il bollettino pugliese

Un numero di contagi sempre più basso in rapporto ai tamponi, ma ancora tre decessi: così il bollettino di giornata della Regione. La pandemia da coronavirus continua ad arretrare, anche se resta sempre da monitorare l'allarme per la variante delta (leggi l'articolo).

Su 7650 test per l'infezione da Covid-19, oggi in Puglia sono stati registrati 112 casi positivi (con un tasso di positività dell'1,5%): 17 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 27 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Tre i decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.590.229 test. 234.937 sono i pazienti guariti. 11.029 sono i casi attualmente positivi.

Il bollettino completo della Regione Puglia: http://rpu.gl/lSTNP