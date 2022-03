Covid, Omicron tiene su i contagi: 6.145 i nuovi casi e due decessi in Puglia

Il covid non molla e l'onda di Omicron spinge ancora una volta i contagi in Puglia. Oltre seimila i nuovi casi registrati con l'indice di positività del 18,2% (ieri l'incidenza era al 20,9%), tre punti in più della media nazionale ferma al indice di positività al 15,5%. Due i decessi registrati.

I numeri del fine settimana

Sono 6.145 i nuovi casi covid registrati in Puglia in 24 ore su 33.742 test giornalieri. Due invece i decessi registrati. Resta Bari la provincia più colpita con 1827 casi seguita da quella di Lecce con 1714.

La geografia dei contagi



Provincia di Bari: 1.827

Provincia di Bat: 454

Provincia di Brindisi: 559

Provincia di Foggia: 759

Provincia di Lecce: 1.714

Provincia di Taranto: 771

Residenti fuori regione: 49

Provincia in definizione: 12



Con i nuovi contagi del fine settimana gli attualmente positivi in Puglia raggiungono quota

115.812, di queste 627 sono ricoverate in area non critica mentre 35 sono i pazienti in terapia intensiva.

Il bollettino nazionale

Sono 59.555 i nuovi casi positivi al Covid, 82 i morti in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino sull'emergenza pandemica in Italia, pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Aumentano i ricoverati, sia quelli ospedalizzati con sintomi: 9.181 (+158) che quelli in terapia intensiva, 464 (+12). Sono stati, infine, 384.323 i tamponi effettuati per un indice di positività al 15,5%.