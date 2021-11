Covid, due decessi e 273 nuovi casi covid in 24 ore. Scuole: nel Barese rilevati 69 casi

Due decessi e 273 nuovi casi covid registrati nel bollettino regionale. Resta a tre cifre il numero dei contagi da covid nella Regione Puglia che ha effettuato 22.533 test giornalieri. È Bari la provincia più colpita con 69 casi.

I contagi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 69

Provincia di Bat: 13

Provincia di Brindisi: 40

Provincia di Foggia: 45

Provincia di Lecce: 53

Provincia di Taranto: 52

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: -2

Sfiora sempre la soglia dei 4mila il numero delle persone attualmente positive - 3.910 per l'esattezza - Sono invece 144 i pazienti ricoverati in area non critica e 18 quelli interapia intensiva.

Scuole: nel Barese rilevati 69 casi

È costante l'andamento dei contagi nelle scuole in provincia di Bari. Nella settimana, 15-21 novembre, il team scuole dell'Eic della Asl ha rilevato complessivamente 69 casi, con una lieve flessione rispetto agli 82 della settimana precedente. Delle attuali 69 positività, 13 sono riconducibili al personale scolastico e 56 agli alunni.

Il report fornito dagli operatori del Dipartimento di prevenzione impegnati nella sorveglianza sanitaria in ambito scolastico, anche in questa settimana mette in evidenza una maggiore concentrazione di positività nelle scuole primarie e nelle prime classi della scuola secondaria di primo grado, tra alunni non ancora vaccinabili per età. Nel dettaglio, infatti, quasi la metà dei casi totali sono stati intercettati nelle scuole primarie con 31 studenti positivi, seguiti dai 13 casi emersi nella scuola media.