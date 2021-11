Covid, due decessi e 273 nuovi casi covid in 24 ore. Bari la provincia più colpita

Due decessi e 273 nuovi casi covid registrati nel bollettino regionale. Resta a tre cifre il numero dei contagi da covid nella Regione Puglia che ha effettuato 22.533 test giornalieri. E' Bari la provincia più colpita con 69 casi.

I contagi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 69

Provincia di Bat: 13

Provincia di Brindisi: 40

Provincia di Foggia: 45

Provincia di Lecce: 53

Provincia di Taranto: 52

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: -2



Sfiora sempre la soglia dei 4mila il numero delle persone attualmente positive - 3.910 per l'esattezza - Sono invece 144 i pazienti ricoverati in area non critica e 18 quelli interapia intensiva.