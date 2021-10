Covid, contagi a due cifre: 64 casi in 24 ore e un decesso

In calo costante l’incidenza dei nuovi positivi al Covid in Puglia. Nella giornata di oggi si sono registrati 64 casi su 8.021 test per l’infezione da Covid. Un decesso registrato.

I numeri del bollettino

I nuovi positivi sono 4 in provincia di Bari, 20 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 6 nel Brindisino, 5 nella provincia Bat, 4 nel Tarantino, 0 casi di residenza non nota; 0 caso di residenza fuori regione è stato riclassificato e attribuito.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.725.499 test e sono 2.593 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 269.102 e sono 259.713 i pazienti guariti.

Sono invece 2.593 le persone attualmente positive, 150 i pazienti ricoverati in area non critica

e 16 le persone in terapia intensiva.