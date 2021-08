Puglia, 208 nuovi casi. Nessuno decesso

Lieve flessione del contagio oggi in Puglia anche a fronte di un ridotto numero di tamponi effettuati: su 12.543 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus (ieri erano 17.440) e sono stati registrati 208 casi positivi (ieri erano 360): 40 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 28 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 5 i casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Nessun decesso

Per la prima volta da giorni non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.990.851 test.

247.687 sono i pazienti guariti.

3396 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.756 così suddivisi:

96.188 nella Provincia di Bari;

26.130 nella Provincia di Bat;

20.316 nella Provincia di Brindisi;

45.746 nella Provincia di Foggia;

28.123 nella Provincia di Lecce;

39.950 nella Provincia di Taranto;

879 attribuiti a residenti fuori regione;

424 provincia di residenza non nota.