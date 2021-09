Netto calo di contagi da Covid oggi in Puglia dove i nuovi casi si fermano a 156 su 13.262 test effettuati. Buone notizie anche per i decessi: zero nelle ultime 24 ore mentre la provincia più colpita non è più il Salento ma la Bat.

La suddivisione per province

Nuovi casi sono così suddivisi: 51 nella Bat, 47 in provincia di Lecce, 37 nella provincia di Bari. Seguono Foggia (15), Brindisi (7) e Taranto (4).