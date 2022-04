Covid, 5.803 nuovi casi e 9 morti. Cala la pressione sugli ospedali

Sono nove le vittime da covid e quasi 6mila contagi nelle ultime 24 ore in Puglia.

I numeri del bollettino

Oggi in Puglia si registrano 5.803 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 28.893 test e 9 morti. I nuovi casi sono distribuiti: 2.025 in provincia di Bari, 342 nella provincia Bat (quasi 50 più di ieri), 639 nel Brindisino, 732 in provincia di Foggia, 1.112 in quella di Lecce e 861 (in calo) in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 78 persone contagiate; mentre per altre 14 la provincia di appartenenza non è stata definita. Delle 103.579 persone attualmente positive 581 sono ricoverate in area non critica e 35 in terapia intensiva.

In calo la pressione sugli ospedali

​E' in calo la pressione sugli ospedali pugliesi della pandemia Covid, ma il tasso di occupazione dei posti letto resta sopra la media nazionale. Lo rileva il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): nelle terapie intensive il tasso di occupazione è passato dall'8 al 7 per cento, sopra di tre punti rispetto alla media nazionale. Mentre nei reparti di Medicina Covid, il tasso di occupazione è sceso dal 21 al 20 per cento ma resta quattro punti sopra la media italiana.