Puglia, nuovi casi ancora oltre quota 700: record di tamponi. Sette i decessi. Cresce il contagio nel Salento. Attualmente positivi oltre i 10.000

Per quanto in lieve flessione, i nuovi casi di contagi in Puglia restano anche oggi oltre quota 700. Il bollettino epidemiologico regionale (qui il documento integrale) registra 716 casi positivi (ieri erano 772) su un numero record di tamponi: 7083 (ieri erano 6.437): I nuovi casi sono così suddivisi: 240 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 48 in provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 7 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia.

Resta dunque in crescita il dato del Salento, sino a pochi giorni fa tra le aree meno colpite (+9 rispetto a ieri nel Leccese) ma anche di Brindisi (+2 rispetto a ieri). Permane la situazione di allarme per il numero alto registrato ancora una volta a Taranto. Altri particolari degni di nota: il numero di attualmente positivi supera la soglia dei diecimila (10.002 per l'esattezza), mentre da segnalare - in controtendenza dall'esplosione della seconda ondata - la riduzione di pazienti ricoverati: 747, vale a dire meno 13 rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 544.675 test. 6361 sono i pazienti guariti. 10.002 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 17.069, così suddivisi: 7.123 nella Provincia di Bari; 1.780 nella Provincia di Bat; 1.161 nella Provincia di Brindisi; 4.016 nella Provincia di Foggia; 1.221 nella Provincia di Lecce; 1.647 nella Provincia di Taranto; 119 attribuiti a residenti fuori regione.2 casi di provincia di appartenenza non nota.

