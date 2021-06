Puglia, 33 nuovi casi e nessun decesso

Ancora in discesa rispetto a ieri i nuovi casi di covid 19 oggi in Puglia, a fronte di una drastica diminuzione anche dei test. Non sono stati registrati decessi. Prosegue l'aumento dei guariti, anche se oggi in modo molto lento e di conseguenza calano gli attuali positivi a un ritmo bassissimo. Lievissimo il calo dei ricoverati. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano: sono stati effettuati 3.940 tamponi per l'infezione da coronavirus e sono stati registrati 33 contagi: 2 nella provincia di Bari, 12 nella provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 1 nella provincia di Foggia, 6 nella provincia di Lecce, 9 nella provincia di Taranto, 1 caso di residenza fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 58 su 6.444 test. Ieri i morti erano 5. In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.640 persone.

I numeri totali dell'infezione

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.238 così suddivisi:

95.160 nella Provincia di Bari;

25.581 nella Provincia di Bat;

19.792 nella Provincia di Brindisi;

45.148 nella Provincia di Foggia;

26.914 nella Provincia di Lecce;

39.456 nella Provincia di Taranto;

811 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.