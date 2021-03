Covid, aumentano i nuovi casi e il tasso di positività. Cresce l'emergenza a Taranto, ma ora preoccupa anche il Salento

Un numero di nuovi casi che ci riporta indietro all'inizio dell'anno e un ulteriore rialzo dell'indice di positività. Sono i dati che emergono dal bollettino odierno diramato dal Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia. Sula diffusione territoriale dopo Taranto comincia a preoccupare anche la situazione del Salento.

Nel dettaglio, sono 1.571 i nuovi casi. Per trovare un dato più alto occorre tornare indietro al 6 gennaio, quando furono 1.581. Il dato odierno è calcolato sulla base di 12.262 test per il coronavirus, praticamente 12,81 positivi ogni cento test (ieri il tasso era all'11,98%). In particolare: 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota (qui il bollettino completo).

Sempre alto il numero di decessi, 27: 15 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.649.866 test. 118.125 sono i pazienti guariti (+754 rispetto a ieri). 36.595 sono i casi attualmente positivi (+790).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 158.908 così suddivisi: