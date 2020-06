Coronavirus, 1.233 tamponi: un solo positivo, in provincia di Bari. Ricoverati sotto quota 100 e nessun morto: la Puglia respira

Ultimo aggiornamento: 13:50

Un solo positivo - in provincia di Bari - su 1.233 tamponi effettuati, ricoverati sotto quota 100 e in Terapia intensiva lo 0,6% dei pazienti positivi. Nessun morto. La Puglia torna a respirare e, all'inizio della stagione estiva, sembra essersi lasciata alle spalle il peggio della pandemia da coronavirus . Il Covid-19 circola molto meno fra i pugliesi, ma le autorità regionali e locali raccomandano di continuare a essere prudenti: la fine dell'epidemia è ancora di là da venire e l'autunno, se l'attenzione calasse eccessivamente, potrebbe riservare brutte sorprese.Intanto, però, il bollettino pugliese di oggi consegna ai cittadini dati molto positivi: «Oggi, lunedì 8 maggio - recita la nota della Regione - in Puglia sono stati registrati 1.233 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivo un solo caso in provincia di Bari. Non sono stati registrati decessi». Inoltre, più dell'86% dei pazienti positivi è attualmente curato a domicilio.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 133.164 test.Sono 3.289 i pazienti guariti.698 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid-19 in Puglia è di 4.512, così suddivisi:1.489 nella provincia di Bari;380 nella provincia di Bat;653 nella provincia di Brindisi;1.162 nella provincia di Foggia;519 nella provincia di Lecce;281 nella provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione.Il bollettino epidemiologico complessivo diffuso dalla Regione Puglia è consultabile al seguente link Y8jLi