Covid: mai così tanti in Puglia, 315 nuovi casi; attualmente positivi oltre quota 4.000. Nuovo allarme Rsa: 71 contagiati

Oggi mercoledì 14 ottobre sono stati registrati in Puglia 315 casi positivi su 5.844 test per l'infezione da Covid-19. Due i decessi, uno in provincia di Bari e l'altro nel Foggiano. I nuovi contagi sono soprattutto in provincia di Bari: 169, di cui 71 in una casa di riposo di Alberobello (59 ospiti e 12 operatori). Gli altri casi registrati sono 13 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 55 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 37 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 467.815 test e sono 5.317 i pazienti guariti. ll totale dei casi positivi in Puglia è di 10.164 e i casi attualmente positivi sono 4.229 (qui il bollettino completo). A fronte di questi dati preoccupanti, va aggiunto che il totale dei ricoveri cresce di una sola unità (ora sono 334) e che le terapie intensive continuano ad accogliere lo 0,5% dei casi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, come detto dall'inizio dell'emergenza pari a 10.164, è così suddiviso:

4164 nella Provincia di Bari;

942 nella Provincia di Bat;

817 nella Provincia di Brindisi;

2462 nella Provincia di Foggia;

911 nella Provincia di Lecce;

785 nella Provincia di Taranto;

79 attribuiti a residenti fuori regione;

4 provincia di residenza non nota.

LE DICHIARAZIONI DELLE ASL

Dichiarazione del direttore generale dell'ASL Bari, Antonio Sanguedolce: “Nella giornata odierna il Dipartimento di Prevenzione ha registrato 169 casi di positività al Sars-Cov 2. Questo dato, oltre a tener conto dei numerosi contatti stretti di casi noti già sottoposti a sorveglianza epidemiologica, ricomprende 71 casi rilevati in una Casa di riposo. L’attività di tracciamento e tamponamento messa in campo tempestivamente dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha individuato 59 positività tra gli ospiti e 12 tra gli operatori. In considerazione del quadro epidemiologico complessivo, è stato dato incarico al direttore del Distretto socio sanitario competente di supportare la struttura per le eventuali necessità di tipo sanitario”.

