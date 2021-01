Puglia, oltre 2mila guariti in un solo giorno. Ma aumenta il tasso di positività

Il numero dei nuovi positivi al Covid19 oggi in Puglia è in leggera diminuzione ma cala e in modo più consistente anche la quantità di test effettuati. Mentre aumenta lievemente il tasso di positività.

Su 9.412 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.159 casi positivi, pari al 12.3% dei test, in salita rispetto al 10,4% di ieri e all'8,4% di martedì. Gli infetti sono 457 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 55 nella provincia BAT, 234 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 200 in provincia di Taranto. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 34 decessi: 20 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 52.348.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.286.025 test. È molto positivo il dato sui guariti: sono 64.424 rispetto ai 62.204 di ieri (ben + 2220, un vero boom). Scendono per questo anche i casi attualmente positivi che sono 52.348 rispetto ai 53.443 di ieri. In calo anche i ricoverati, il dato che stava preoccupando maggiormente negli ultimi giorni: sono 1.567 rispetto ai 1.592 di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 119.898, così suddivisi:45.726 nella provincia di Bari; 13.375 nella provincia di Bat; 8.642 nella provincia di Brindisi;25.352 nella provincia di Foggia; 9.987 nella provincia di Lecce; 16.126 nella provincia di Taranto;580 attribuiti a residenti fuori regione; 110 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA