Puglia, 68 nuovi casi e 22 decessi. A Bari crollo dei contagi

In Puglia sono stati registrati 68 casi su 5.382 test per l'infezione da Covid-19, con il tasso di positività che risale all'1,2% dopo alcuni giorni al di sotto di 1. I nuovi positivi sono 18 in provincia di Taranto, 14 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Foggia, 4 nella provincia Bat, 2 residenti fuori regione, 2 casi di residenza non nota.

Risalgono i decessi: 22 in un giorno

Sono stati registrati 22 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 nella provincia Bat, 1 in provincia di Lecce e 18 in provincia di Taranto ma quest'ultimo dato, precisa il Dipartimento Salute della Regione Puglia, «non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso». Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.645.845 test e sono 4.501 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.147 e sono 242.011 i pazienti guariti.

Nel Barese contagi giù del 55%

Nella provincia di Bari, nella settimana dal 14 al 20 giugno, i nuovi casi di Covid-19 sono calati del 55%: è quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Asl. I nuovi casi rilevati sono stati 99, pari a 8 contagi ogni 100mila residenti, contro i 217 contagi della settimana precedente (17,6 ogni 100mila abitanti). A dieci giorni dall'ingresso in zona bianca della Puglia, quindi, la pandemia Covid continua ad arretrare. Salgono a 20 i comuni con «zero contagi», cinque presentano un solo caso settimanale. La città di Bari, con un tasso di 3,8 casi su 100mila abitanti, si avvicina all'azzeramento dei nuovi casi. Il comune più colpito è Altamura con 19 nuovi contagi, segue Bari con 12. «L'arrivo della stagione estiva, in coincidenza con la discesa dei contagi, non deve tuttavia far dimenticare che le precauzioni anti-contagio restano sempre valide, soprattutto quando si è in situazioni di affollamento in cui non è possibile mantenere le distanze interpersonali», avvertono dall'Asl.