Puglia, 11 nuovi casi. Lecce, Taranto e Bat si confermano a zero nuovi contagi. Un'intera famiglia infettata a Foggia. Un decesso. La mappa

Ultimo aggiornamento: 15:56

Sono 11 i nuovi casi di covid-19 registrati oggi domenica 24 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.832 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo Lecce e Taranto non registrano nuovi casi (per la Bat è il quarto giorno consecutivo).I nuovi positivi sono così suddivisi:3 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;1 nella Provincia di Brindisi;7 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.È registrato un decesso nella provincia Bat.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 103.570 test.Sono 2.178 i pazienti guariti.1.793 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.458 così divisi:1.465 nella Provincia di Bari;381 nella Provincia di Bat;652 nella Provincia di Brindisi;1.142 nella Provincia di Foggia;511 nella Provincia di Lecce;278 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.INTERA FAMIGLIA POSITIVA A FOGGIAIl direttore della ASL di Foggia Vito Piazzolla comunica che 5 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sono risultate positive al coronavirus in Provincia di Foggia. Si tratta di una famiglia che risiede nel comune dell'alto tavoliere, contagiata, presumibilmente, da una sesta persona risultata positiva, che ha frequentato la famiglia.Il dipartimento di prevenzione della Asl Foggia, con la collaborazione dei medici di medicina generale, ha già tracciato la catena dei contatti ed ha provveduto all'isolamento domiciliare fiduciario. La situazione, pertanto, è sotto controllo.