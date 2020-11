Crescono i nuovi casi, ma anche i tamponi: 1.234 i contagi di oggi, positivo uno di 5. Altri 36 decessi. Esplode l'emergenza nel Tarantino

Su 6.228 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.234 casi positivi: 495 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 124 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 94 in provincia di Lecce, 245 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 36 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 16 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. I pazienti attualmente positivi sono 26.607 (qui il bollettino completo). Rallenta la pressione dei ricoveri, aumentati solo di venti unità in tutto il territorio regionale. La quota di pazienti in terapia intensiva rimane ancorata allo 0,7% (da calcolare, ovviamente, su una base di positivi che cresce giorno per giorno). Il 94,4% dei contagi viene trattato a domicilio.

Sono i dati diffusi dal bollettino del Dipartimento Prevenzione della salute della Regione Puglia.

Il rapporto positivi/tamponi si abbassa rispetto al picco di ieri, quando ha toccato quota 23,59%, mai raggiunta prima, neppure nella prima ondata. Ora è pari a 19,81%: un positivo ogni 5 tamponi.

Dal punto di vista territoriale, preoccupa Taranto con la sua provincia. Mentre nella prima ondata era risultata a lungo poco infestata dal virus, i dati di oggi trasmettono un'immagine diversa: con 245 nuovi casi è la seconda provincia dopo Bari, che si conferma la "zona rossa" di Puglia. Ma oltre al numero di contagi, ad allarmare è soprattutto il numero dei decessi: sei quelli registrati nel bollettino di oggi (il numero più alto è a Foggia, che insieme con il Barese è la zona più colpita in assoluto).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio della pandemia è di 36.716 casi, così suddivisi:

14.336 nella Provincia di Bari;

4.063 nella Provincia di Bat;

2.491 nella Provincia di Brindisi;

8.649 nella Provincia di Foggia;

2.766 nella Provincia di Lecce;

4.143 nella Provincia di Taranto;

268 attribuiti a residenti fuori regione.

