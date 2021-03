Puglia, 715 nuovi casi (15,2% dei test). E 34 decessi. Nel Tarantino +117% di contagi dal 23 febbraio a oggi

Come ogni lunedì il numero dei test è nettamente inferiore e nel bollettino epidemiologico regionale delle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati solo 4.707 tamponi per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 715 casi positivi.

Oggi, dunque, il tasso di positività è del 15,19% (ieri era del 17,23%). I decessi registrati oggi sono 34 (ieri erano 9). I nuovi casi rilevati oggi sono 357 in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione; mentre 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. I 34 decessi sono avvenuti: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.696.388 test; 122.847 sono i pazienti guariti; 39.123 sono i casi attualmente positivi.

NEL TARANTINO +117% CONTAGI DAL 23 FEBBRAIO A OGGI

«Ad oggi, i casi tra Ginosa» e la frazione «Marina di Ginosa sono circa 130: dal 23 febbraio (60 casi) al 15 marzo vi è stato un incremento del 117% circa». Lo comunica il sindaco di Ginosa (Taranto), Vito Parisi, spiegando che di pari passo ai contagi cresce anche la sua «preoccupazione». «Sono costantemente in contatto - sottolinea - con Asl, dipartimento di Prevenzione e medici di medicina generale, che hanno constatato un innalzamento del livello di contagiosità del virus. Tuttavia, stando a quanto si apprende, i pazienti ricoverati sarebbero pochi». «Come già ribadito - precisa - l'obiettivo comune è quello di accelerare per quanto riguarda i tempi delle vaccinazioni degli over 80, in vista delle cosiddette 'di massà. A tal proposito, in seguito a sopralluoghi e incontri previsti nelle prossime ore, saranno dati adeguati aggiornamenti». «Da oggi - evidenzia - la Puglia è in zona rossa. Come già detto, i controlli da parte delle forze di polizia sono stati intensificati e saranno sempre più mirati e stringenti verso chi cercherà di eludere le prescrizioni vigenti. Pertanto, invito tutti a rispettare le norme e, nei confronti dei commercianti e quelle attività a cui è consentito l'asporto, a prestare la massima attenzione. Nei prossimi giorni, si terranno appositi incontri con le associazioni di categoria».