Bolide nei cieli del Sud: migliaia di segnalazioni anche in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliaia di segnalazioni sono arrivate dalla Basilicata, dalla Puglia e anche da Calabria e Sicilia sebbene con alcune difformità negli orari: una enorme scia luminosa ha solcato i cieli del sud Italia sabato sera intorno alle 22 e un altro intorno alle 20 (avvistato solo da Calabria e Sicilia).Secondo i numerosi testimoni si è trattato di un bagliore spettacolare durato alcuni istanti e che ha illuminato il cielo per alcune frazioni di secondo.Il fenomeno è da ricondurre ad un semplice passaggio relativamente vicino di una meteora, che è arrivata fin dentro l’atmosfera terrestre. A causa dell’attrito la meteora è andata in frantumi e ha assunto il nome di “bolide”, un fenomeno non così inusuale, che non ha causato alcun danno. Tantissime le segnalazioni sui social provenienti dalla Puglia e dal Salento, dove il bolide ha illuminato la notte.