Bluespeed, la bici acquatica porterà Davide a galleggiare da Marina di Ravenna a Rodi Garganico

Galleggiare sull’acqua, pedalando da Marina di Ravenna a Rodi Garganico, in Puglia. Una vera e propria avventura a bordo di “BlueSpeed”, la bicicletta a trazione elettrica, ideata da Davide Manieri, 48 anni originario di Agrigento. Il progetto nasce dalla passione di Davide per la movimentazione elettrica e dalla sinergia con un’azienda, la TGR srl, che ha creduto nella sua idea, costruendo questa particolare bici che permette di galleggiare sull’acqua.

L'impresa

Una vera e propria impresa, ma anche, secondo Davide, un’opportunità per facilitare il soccorso in mare, in occasione dei frequenti allagamenti causati dal cambiamento climatico. Per fare conoscere le potenzialità di questo mezzo così innovativo, Davide insieme all’amico Santino Pastore, hanno lanciato una sfida personale e il 23 di maggio partiranno da Marina di Ravenna con l’obiettivo di raggiungere Rodi Garganico il 29 maggio. Tutto il percorso sarà seguito da un’imbarcazione, con un medico a bordo per garantire il supporto necessario.

Un’impresa ardua e, nonostante la bici acquatica sia dotata di pedalata assistita, lo sforzo fisico sarà notevole. Ma i due atleti siciliani non demordono e si stanno preparando, assistiti da professionisti, con un piano alimentare e uno di preparazione atletica. Il progetto sta prendendo forma dopo mesi di prove e, tra un allenamento e l’altro, hanno visto la luce anche le alternative per il tempo libero: le versioni “Hercules” (solo trazione muscolare) e “HappyBike” con pedalata assistita. Mancano pochi giorni all’inizio di questa avventura in mare, l’adrenalina è alle stelle e anche l’entusiasmo dei due protagonisti, che sono ormai pronti a fare questo tour galleggiando sull’Adriatico e a sfidare anche gli squali.