Bloccato da Tar l'appalto per la manutenzione delle unità navali militari a Taranto e Brindisi

Il Tar di Lecce ha bloccato l’appalto per la manutenzione delle Unità Navali della Marina Militare nelle sedi di Brindisi e Taranto. La Prima Sezione del Tar, informa l’Ansa, ha accolto il ricorso della società Siples di Taranto, seconda classificata, che contestava le modalità di svolgimento della gara. I giudici amministrativi hanno sospeso l’aggiudicazione dei servizi di manutenzione dei ponti volo, ponti coperti e scoperti a bordo delle Unità Navali di stanza a Brindisi e Taranto, ravvisando il difetto del requisito della pregressa esperienza in capo alla ditta aggiudicataria. Il Tar ha contestualmente fissato per il prossimo 7 novembre l’udienza per la decisione di merito.