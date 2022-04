Nata nel giorno di Pasqua in Puglia da una donna in fuga dall'Ucraina. «Un segno di pace e speranza»

Una bimba, nata nel giorno di Pasqua da una donna in fuga dalla guerra, dai massacri e dagli orrori dell'Ucraina, È stato interpretato come un simbolo, di pace sicuramente, ma anche di speranza, quanto mai necessario in questi tempi. È nata in Puglia, la piccola, a Bisceglie, nella Bat. Proprio qui, la terra che ha accolto sua madre e sua sorella scappate dall'Ucraina martoriata dalla guerra e che ora dà il benvenuto anche a lei.

APPROFONDIMENTI LA STORIA La bimba ha fretta di nascere, fiocco rosa in ambulanza LA STORIA Lemis ha troppa fretta di nascere: il parto in ambulanza e... GOSSIP Fiocco rosa in casa Conversano: è nata la piccola Ambra IL LIETO EVENTO È nata la piccola Flaminia, terzogenita della coppia...

In Puglia all'ottavo mese di gravidanza

Alla neonata è stato dato il nome Jlisa ed è venuta alla luce alle 4.25. È una «splendida bimba - comunica il sindaco Angelantonio Angarano sui social - data alla luce da una donna ucraina che, giunta nella nostra città all'ottavo mese di gravidanza, abbiamo accolto a Bisceglie ed è ospite, con sua madre e un'altra figlia di otto anni, di una famiglia di nostri concittadini. Una notizia che mi commuove e che sono felice di condividere con tutti voi». «Il simbolo della luce - prosegue il primo cittadino - che vince sull'oscurità dei tempi che stiamo attraversando, del #bene che prevale sul male. Oggi non ci poteva essere messaggio migliore di pace, di vita e di speranza. Con gioia nel cuore, rinnovo gli auguri di buona Pasqua. Omnia vincit Amor, l'amore vince su tutto».

È nata la piccola Flaminia, terzogenita della coppia Pennetta-Fognini

La bimba ha fretta di nascere, fiocco rosa in ambulanza

Gli auguri dei concittadini

Il benvenuto alla piccola è arrivato anche dai tanti cittadini che commentano il post del sindaco: «Benvenuta, con la speranza che possa vivere in un mondo migliore»; «spero tu sia felice e che possa tornare la pace anche nella tua nazione».