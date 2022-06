Benzina, prezzi fuori controllo: la mappa dei rincari in ciascuna provincia di Puglia

Il prezzo più alto è al distributore di carburanti Taras Oil di viale Magna Grecia a Taranto. Fare rifornimento costa 2,497 euro per litro di benzina e 2,379 euro per litro di gasolio. Se si sceglie la modalità self allora il costo è di 2,067 euro per la benzina e di 1,997 euro per il gasolio. Prezzi da capogiro e un’economia in fase di avvitamento che promette un’estate calda e un autunno caldissimo sul fronte rincari. La guerra in Ucraina,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati