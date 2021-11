Caro-benzina, protestano i gestori: «Stiamo perdendo clienti». E 728 centesimi per litro vanno allo Stato

Ancora benzina alle stelle in Puglia. E prezzi sino a 2.10 euro per litro in alcuni distributori della regione. Ma a lievitare ora è anche il diesel: ieri la media si attestava a 1.8 euro per litro mentre in alcuni distributori il prezzo del metano in poche settimane è schizzato da 90 centesimi a 2 euro al kg. Una situazione che preoccupa le famiglie innanzitutto: per via dei rincari si potrebbero arrivare a spendere almeno 430 euro in più su...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati