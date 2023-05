Tutti i beni culturali della Puglia digitalizzati: l'appello di Wikimedia

Tutti i musei, aree archelogiche e castelli della Puglia presto digitalizzati e disponibili per tutti in Rete. L'appello è di Wikimedia, associazione di promozione sociale, che dal 2005 favorisce il miglioramento e l’avanzamento del sapere e della cultura.

Il caso positivo di Ugento

Già Ugento, in provincia di Lecce, con il nuovo sistema dei beni culturali - dicono dall'associazione - ha risposto all'invito. Il patrimonio ugentino, presto digitalizzato, comprende, tra gli altri, il Nuovo museo archeologico, la cripta del Crocefisso, la chiesa della Madonna di Costantinopoli e la sua area archeologica.

Open data e open science

«La Puglia - ha detto Iolanda Pensa, presidente di Wikimedia Italia - oltre ai suoi magnifici panorami naturalistici vanta una ricca storia e un importante patrimonio culturale, sono oltre 300 i musei, complessi monumentali, castelli e aree archeologiche al suo interno, compresi quattro siti patrimonio Unesco».

L'apertura dei contenuti e la digitalizzazione sono riconosciuti come degli stumenti indispensabili per la valorizzazione del patrimonio culturale, in accordo con i principi degli open data e dell'open science.