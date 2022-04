Le bellezze di Puglia sul New York Times: una foto al giorno

La Puglia sul New York Times. Le foto d'autore da domani fino al 22 maggio sul più importante quotidiano americano, con la campagna promozionale "Puglia, Unexpected Italy (Puglia, l'Italia che non ti aspetti)", a cura dell'agenzia Pugliapromozione. Nel giorno di Pasqua, la prima foto, sarà da Galatina, con gli affreschi della cattedrale di Santa Caterina. In totale ci saranno 28 immagini, per rappresentare la Puglia. Dal 25 aprile, poi, la campagna sarà anche digitale sul sito nytimes.com.

APPROFONDIMENTI LECCE Torri, castelli e musei: monumenti aperti per Pasqua

Il brand

«Le autentiche bellezze della nostra terra, dei nostri prodotti turistici, al centro di una campagna promozionale, sia cartacea che digitale, di altissimo livello. Abbiamo voluto fortemente avviare queste azioni di comunicazione che ci permetteranno di consolidare la consapevolezza del brand Puglia e di intensificare gli sforzi per destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici provenienti dagli Stati Uniti d'America. Siamo orgogliosi - commenta Gianfranco Lopane - di vedere la nostra regione su uno dei giornali più famosi, titolati e venduti d'oltreoceano: la Puglia che non ti aspetti, e che non smette mai di sorprenderci».