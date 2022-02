Caro bollette, ristoratori in piazza contro i rincari. Bello (Lega) alla Regione: «Non si lascino soli gli imprenditori»

Protesta in Italia contro i ricari. Saranno tante le piazze italiane domani a dire basta ai ricari delle bollette. Anche a Bari i ristoratori scenderanno in piazza per far sentire la propria voce. Una voce che, per il capogruppo della Lega in cosiglio regionale, Davide Bellomo «merita una risposta tempestiva da parte del governo regionale».

La richiesta della Lega al governo regionale

«Importi raddoppiati, rischi concreti di chiusure e carenza di personale qualificato sono temi che hanno bisogno di una specifica attenzione e provvedimenti adeguati all'emergenza», dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia. «Li sta prendendo - aggiunge - l'Esecutivo nazionale, grazie soprattutto all'azione incisiva e persuasiva del nostro leader Matteo Salvini, ma è tempo che la Regione faccia la sua parte sul territorio. Il presidente Emiliano e la sua Giunta - prosegue Bellomo - non lascino soli in un momento come questo gli imprenditori e i lavoratori di un settore fondamentale per l'economia pugliese».

«L'aumento dei costi di gas e luce, con rincari che vanno dal 41 al 55 per cento, sta mettendo in grandissima difficoltà molte famiglie monoreddito, tanti commercianti e artigiani, ma ancor di più chi per la sua attività non può minimamente limitare i consumi ed è costretto ad acquistare al mercato materie prime a prezzi spropositati rispetto a quanto accadeva qualche mese fa», conclude il consigliere.