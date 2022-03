Il Covid non molla: 7.909 nuovi contagi e 11 morti, aumentano i ricoveri

Oggi in Puglia si sono registrati 7.909 nuovi casi di contagio al covid-19 su 37.811 test giornalieri eseguiti (20,9 percento l'indice di positività). Stando al bollettino giornaliero della Regione, sono 11 le persone decedute. I casi sono così ripartiti per territorio: in provincia di Bari, 2.570; Bat; 555; Brindisi: 674; Foggia, 1.034; Lecce, 2.130; Taranto, 890; residenti fuori regione, 41; casi per cui la provincia è in definizione,15. Delle 116.334 persone attualmente positive, 620 sono ricoverate in area non critica (ieri 611) 32 in terapia intensiva (ieri 34).

