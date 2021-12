«Tutti dovrebbero vaccinare i bambini», l'appello della mamma infermiera

La figlia, di 10 anni, soggetto fragile, è stata la prima bambina ad essere vaccinata in Puglia contro il covid. «È andata bene, aspettavamo questa chiamata. Siamo contenti, tutti quanti dovrebbero vaccinare i bambini». Sono le parole della mamma della prima bimba di 10 anni vaccinata contro il Covid a Bari, all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

La mamma infermiera

La donna è una infermiera di professione, lavora in un ospedale del capoluogo pugliese e non ha esitato un attimo ad accompagnare la piccola al Pediatrico per immunizzarsi. «Ma anche lei era favorevole alla vaccinazione ed era molto tranquilla e serena», sottolinea la mamma. «È giusto vaccinare anche i nostri figli - prosegue - tutti dovrebbero farlo perché purtroppo il Covid lascia anche nei bambini che si contagiano dei segni permanenti. È un trauma anche per loro, quindi mi sembra corretto cautelare anche i nostri figli».