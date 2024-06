Mentre l’1% più ricco della popolazione mondiale è riuscito a raddoppiare il proprio reddito negli ultimi trent’anni, la metà dei lavoratori ha visto drasticamente assottigliarsi il proprio salario. Ed è decaduto anche il mito del “self-made man”, secondo cui conta esclusivamente quel che si riesce a fare da soli per migliorare la propria condizione economica. A ostacolare questo percorso vi sono le diseguaglianze di partenza, che dipendono da fattori esterni come il territorio nel quale si nasce, la razza, la famiglia di origine.

È quanto è stato raccolto ed elaborato dal team di ricerca del Global estimate of opportunity and mobility (Geom), il primo database internazionale progettato da un gruppo di lavoro coordinato dal professor Vito Peragine e dai docenti della London School of Economics, nell’ambito di una collaborazione tra Dief-Uniba ed LSE. La piattaforma è stata presentata ieri nell’ambito della conferenza internazionale “Confronto sulle diseguaglianze”, che ha portato nel plesso di Santa Teresa dei Maschi a Bari circa cento docenti da tutto il mondo e che si concluderà oggi. È da qui che parte l’appello rivolto ai Capi di Stato del G7, che si incontreranno dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia.

Accessibile a tutti, il database Geom dimostra che nei Paesi occidentali le diseguaglianze hanno un impatto più forte che altrove. La prima diseguaglianza riguarda la crescita della ricchezza. Se è vero che dal 1980 al 2022 in Italia solo l’1% più ricco della popolazione ha visto aumentare il proprio reddito dal 5 al 14%, la metà della popolazione più povera ha subito un calo sia dei redditi, che della ricchezza, passata dal 12 al 2% complessivo.

L'analisi

Gran parte del divario dipende dalla diseguaglianza dei punti di partenza, che nel nostro Paese è cresciuta maggiormente rispetto a Germania, Francia e Danimarca. «Tra tutte le diseguaglianze, quelle che ereditiamo sono le più iniqui, le meno sopportate dalla popolazione e le più nocive per la crescita – ha detto Peragine -. Esse rappresentano il 40/50% delle diseguaglianze, per cui, l’argomento che l’essere collocati nella parte bassa della distribuzione sia una colpa ed essere nella parte alta un merito, va rimodellata. Gran parte di quello che succede, infatti, dipende dalla situazione di partenza».

Anche in un Paese come gli Stati Uniti, «in cui domina ancora la retorica dell’opportunità», le diseguaglianze sono enormi. «Queste diseguaglianza si affermano con meccanismi diversi – ha aggiunto il direttore del Dief –. Negli Usa, è l’istruzione che determina traiettorie di vita, in Italia conta invece di più il mercato del lavoro: è quello che succede dopo la laurea a generare la persistenza. Questo succede soprattutto nel Mezzogiorno, per cui affrontare il tema delle diseguaglianze significa anche affrontare il problema della crescita».

Sul tramonto dell’American dream, è stata chiara anche Alessandra Fogli, pugliese d’origine, da trent’anni alla guida della Federal Reserve of Minneapolis. «Ho trovato molte contraddizioni – ha raccontato. – Negli Usa, le differenze territoriali sono molto forti persino all’interno delle stesse città. In Italia è diverso, le diseguaglianze sono meno forti, non c’è la tensione razziale, ma c’è un forte divario tra Nord e Sud che si sta allargando e questo è preoccupante».

Per Daniele Checchi, docente all’Università di Milano, il problema delle diseguaglianza è un problema di occupazione e retribuzione. «L’occupazione continua a crescere, anche se i dati sulle retribuzioni ci dicono che è un’occupazione di scarsa qualità. Questo si riflette sul fatto che la diseguaglianza nella retribuzione di chi ha un’occupazione è andata crescendo negli ultimi 15 anni». Il divario «è annidato in alcuni segmenti del lavoro, come l’agricoltura o i servizi», ha aggiunto Checchi. «Il problema nasce dal numero di ore, spesso frammentate e che non arrivano a costituire un orario di lavoro».

