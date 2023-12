Bari, sospesa nel vuoto dal ponte lungo la tangenziale: carabiniere salva una ragazza

È rimasta appesa al cornicione di un ponte per più di un quarto d'ora. E solo l'abbraccio di un carabiniere l'ha salvata. La sera di Natale, alle 20 circa, qualcuno ha infatti composto il 112, allertando i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari e segnalando la presenza di una donna lungo la tangenziale del capoluogo, all'altezza del ponte che attraversa via Petroni.

I soccorsi

I militari, giunti sul posto, sono riusciti a salvare la donna che, nel tentativo di lanciarsi nel vuoto, era rimasta aggrappata solo con le mani al parapetto del ponte. Fondamentale è risultato il ruolo del personale dei vigili del fuoco che, attraverso una scala, hanno raggiunto la donna, nel frattempo sospesa nel vuoto e trattenuta per le braccia dai carabinieri. Fortunatamente la malcapitata non ha riportato lesioni ma, a scopo precauzionale, è stata accompagnata presso il Policlinico per i controlli del caso.