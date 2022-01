Città sommerse dalle acque o dallo smog: Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, così cambiano con il Climate Change. Il gioco (ma non troppo) degli scienziati

Il castello Carlo V a Lecce sommerso da oltre un metro di acqua, il centro di Bari avvolto dalle nubi di smog. E ancora, fumo "rosso" a Taranto e allagamenti in Piazza della Vittoria a Brindisi. Va detto, al momento si tratta solo di una previsione. "This Climate Doesn’t Exist" che, tradotto, significa “Questo clima non esiste”: si chiama proprio così il primo simulatore che attraverso filtri ad hoc e mappe di Google Street View è in grado di rappresentare gli effetti del Climate Change - cambio climatico - in tutti i luoghi della Terra.

Ecco come funziona il simulatore

Attraverso filtri che mostrano gli effetti di inondazioni, incendi e inquinamento applicati a immagini satellitari, scienziati e climatologi vogliono superare la percezione che il climate change non sia un fenomeno lontano nel tempo e nello spazio. Sfruttando sofisticati algoritmi e sistemi di Intelligenza artificiale il simulatore mostra, infatti, come inondazioni, smog o incendi potrebbero trasformare qualsiasi punto del pianeta. Comprese le città pugliesi. Basta infatti inserire un indirizzo e “lanciare” la visualizzazione per visualizzare Via Sprano a Bari avvolta dalle nubi e asfissiata da un’aria grigia e irrespirabile per l’inquinamento oppure il centro di Lecce o Brindisi sommerso dalle acque. Ma anche Taranto immersa in un alone rosso per via delle temperature estreme e delle fiamme.