Bari accoglierà il summit delle Zes a maggio 2024, è la prima volta in Italia

Per la prima volta il summit delle Zes(Zone economiche speciali) e delle zone franche mondiali sarà a Bari, dal 27 al 29 maggio 2024. Un evento per la città dopo la premiazione alla convention internazionale in corso a Dubai della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise.





La vittoria

Il progetto si è aggiudicato la decima edizione dell'evento mondiale Aice 2024 tra oltre 4500 Zes presentate e 226 zone franche di 140 Paesi di tutto il mondo. La Zes Adriatica ha giocato la finale di ieri insieme agli altre sei sfidanti, provenienti da Regno Unito, Emirati Arabi, Filippine e Corea del Sud, per poi sconfiggere la proposta di Liverpool, grazie alla presentazione del dossier da parte del Commissario straordinario del governo della Zes Adriatica, Manlio Guadagnolo.





L'evento pugliese

L'evento di portata internazionale diventerà l'occasione, più che straordinaria, per far conoscere le filiere produttive e gli asset strategici pugliesi e molisani, oltre ad attrarre importanti investimenti di players internazionali. Anche Intesa Sanpaolo ha confermato, ieri mattina, l'intenzione di acquisire la qualifica di sponsor "platinum" della manifestazione.

«Organizzeremo un evento internazionale degno del prestigio della World Free Zones Organization, nonchè delle Zes e delle Zone Franche di tutto il mondo - ha dichiarato il Commissario straordinario Guadagnolo - ringrazio vivamente l’intero Governo e tutte le Istituzioni locali per l’apprezzamento e il supporto che hanno espresso finora e che forniranno per il miglior successo dell’iniziativa».

La conferenza mondiale

Aice è la conferenza mondiale e il principale evento internazionale delle Zes e delle zone franche sul tema dello sviluppo economico, infrastrutturale e occupazionale. Riunisce i vertici delle autorità politiche e istituzionali, ma anche gli investitori, i Ceo di importanti multinazionali e gli esperti di tutto il mondo. Obiettivo: discutere le ultime tendenze, le sfide e le opportunità del settore.